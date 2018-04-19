Российские биатлонисты поднялись на вершину вулкана на Камчатке

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Российские биатлонисты Антон Бабиков, Алексей Волков, Пётр Пащенко, Александр Бабчин, Алексей Корнев и Александр Поварницын поднялись на вершину вулкана Авачинская Сопка на Камчатке.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил один из участников восхождения — Алексей Волков.

Ранее биатлонистка Коукалова рассказала, что в 2014 году отправила хоккеисту Ягру на день рождения своё бельё.

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