Российские биатлонисты поднялись на вершину вулкана на Камчатке
Российские биатлонисты Антон Бабиков, Алексей Волков, Пётр Пащенко, Александр Бабчин, Алексей Корнев и Александр Поварницын поднялись на вершину вулкана Авачинская Сопка на Камчатке.
Об этом на своей странице в Instagram сообщил один из участников восхождения — Алексей Волков.
Ранее биатлонистка Коукалова рассказала, что в 2014 году отправила хоккеисту Ягру на день рождения своё бельё.
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