Гимнастка Мустафина: первый день прошёл лучше, чем я ожидала
Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина поделилась впечатлениями от первого дня соревнований на чемпионате России.
«Первый день прошёл лучше, чем я ожидала. Теперь надо искать силы на завтра. Поделитесь, кому не жалко», — написала Мустафина в своём Instagram.
Ранее сообщалось, что Мустафина выиграла первые соревнования после возвращения в спорт.
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