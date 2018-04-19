Гимнастка Мустафина: первый день прошёл лучше, чем я ожидала

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Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина поделилась впечатлениями от первого дня соревнований на чемпионате России.

«Первый день прошёл лучше, чем я ожидала. Теперь надо искать силы на завтра. Поделитесь, кому не жалко», — написала Мустафина в своём Instagram.

Ранее сообщалось, что Мустафина выиграла первые соревнования после возвращения в спорт.

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