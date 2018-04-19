Тренер: выступление Мустафиной на ЧР показало, что она сумела восстановиться
«Сегодняшнее выступление Мустафиной на чемпионате России показало, что она сумела восстановиться. Года не прошло после родов, а Алия уже выходит на помост и борется за награды. Это пример настоящего спортивного героизма. Работать ей, конечно, есть ещё над чем, но до августовского чемпионата Европы у нас ещё достаточно времени», — приводит слова Родионенко ТАСС.
Ранее сообщалось, что Мустафина выиграла первые соревнования после возвращения в спорт.