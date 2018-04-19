Тренер: выступление Мустафиной на ЧР показало, что она сумела восстановиться

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала выступление Алии Мустафиной на первенстве страны, которое стало для неё первым после длительного перерыва.

«Сегодняшнее выступление Мустафиной на чемпионате России показало, что она сумела восстановиться. Года не прошло после родов, а Алия уже выходит на помост и борется за награды. Это пример настоящего спортивного героизма. Работать ей, конечно, есть ещё над чем, но до августовского чемпионата Европы у нас ещё достаточно времени», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Ранее сообщалось, что Мустафина выиграла первые соревнования после возвращения в спорт.