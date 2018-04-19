Футболист «Валенсии» сломал табло для замены игроков
Полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо эмоционально отреагировал на удаление во время матча 33-то тура испанской Примеры против «Хетафе».
Как сообщает Marca, после удаления на 86-й минуте Парехо, покидая поле, выместил свои эмоции, разбив ногой электронное табло для замены игроков.
¡Parejo destrozó la tablilla de los cambios tras ser expulsado! 😱 https://t.co/te4jjuMglKpic.twitter.com/7R2EQfSm8T— MARCA (@marca) 19 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что ФИФА оштрафовала три европейских клуба за нарушения при трансферах.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен