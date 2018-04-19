Футболист «Валенсии» сломал табло для замены игроков

Полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо эмоционально отреагировал на удаление во время матча 33-то тура испанской Примеры против «Хетафе».

Как сообщает Marca, после удаления на 86-й минуте Парехо, покидая поле, выместил свои эмоции, разбив ногой электронное табло для замены игроков.

Ранее сообщалось, что ФИФА оштрафовала три европейских клуба за нарушения при трансферах.