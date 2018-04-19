Футболист «Валенсии» сломал табло для замены игроков

Короткая ссылка
Полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо эмоционально отреагировал на удаление во время матча 33-то тура испанской Примеры против «Хетафе».

Как сообщает Marca, после удаления на 86-й минуте Парехо, покидая поле, выместил свои эмоции, разбив ногой электронное табло для замены игроков.

Ранее сообщалось, что ФИФА оштрафовала три европейских клуба за нарушения при трансферах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных