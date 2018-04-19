Прядкин считает, что следующий сезон станет для РФПЛ годом переоценки своих возможностей

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Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин рассказал о введении новых критериев для лицензирования клубов.

«Мы сейчас будем играть активную роль в лицензировании клубов, будет три-пять критериев, которые будут находиться в компетенции лиги. Если они не будут выполнены и общее собрание или правление их не поддержит, то клуб не будет допущен», — приводит слова Прядкина ТАСС.

Он отметил, что эти критерии вступят в действие с сезона-2019/20 и командам будет предоставлен переходный период.

«Сезон-2018/19 мы обозначим годом переоценки всех своих возможностей. Задача по выходу в РФПЛ должна быть не сиюминутной, вот мы даём вам сезон-2018/19, чтобы доработать финансовые, кадровые, инфраструктурные, юридические аспекты. Если вы соответствуете и выходите по спортивному признаку, то вы будете в лиге», — добавил глава РФПЛ.

Ранее Прядкин прокомментировал возможность проведения матчей чемпионата за границей.

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