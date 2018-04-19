Минспорт готов оказать поддержку в продвижении бенди в программу зимних Олимпиад

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Министерство спорта России готово оказать поддержку в продвижении хоккея с мячом в программу зимних Олимпийских игр и в вопросе сотрудничества с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

19 апреля президент Международной федерации бенди (FIB) и ФХМР Борис Скрынник встретился с министром спорта России Павлом Колобковым.

«По заверению министра спорта РФ, федеральное спортивное ведомство готово всецело оказать поддержку нашему национальному виду спорта в вопросе сотрудничества с МОК и продвижения хоккея с мячом в программу зимних Олимпийских игр», — говорится в заявлении.

Ранее в Федерации хоккея России подтвердили, что Знарок будет консультантом сборной России до истечения срока его контракта.

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