Минспорт готов оказать поддержку в продвижении бенди в программу зимних Олимпиад
Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).
19 апреля президент Международной федерации бенди (FIB) и ФХМР Борис Скрынник встретился с министром спорта России Павлом Колобковым.
«По заверению министра спорта РФ, федеральное спортивное ведомство готово всецело оказать поддержку нашему национальному виду спорта в вопросе сотрудничества с МОК и продвижения хоккея с мячом в программу зимних Олимпийских игр», — говорится в заявлении.
Ранее в Федерации хоккея России подтвердили, что Знарок будет консультантом сборной России до истечения срока его контракта.