Минспорт готов оказать поддержку в продвижении бенди в программу зимних Олимпиад

Министерство спорта России готово оказать поддержку в продвижении хоккея с мячом в программу зимних Олимпийских игр и в вопросе сотрудничества с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

19 апреля президент Международной федерации бенди (FIB) и ФХМР Борис Скрынник встретился с министром спорта России Павлом Колобковым.

«По заверению министра спорта РФ, федеральное спортивное ведомство готово всецело оказать поддержку нашему национальному виду спорта в вопросе сотрудничества с МОК и продвижения хоккея с мячом в программу зимних Олимпийских игр», — говорится в заявлении.

Ранее в Федерации хоккея России подтвердили, что Знарок будет консультантом сборной России до истечения срока его контракта.