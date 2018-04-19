В ФХР подтвердили, что Знарок будет консультантом сборной России до истечения своего контракта

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок будет исполнять обязанности консультанта команды до истечения срока действия своего контракта с Федерацией хоккея России (ФХР), рассчитанного до 31 мая 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ФХР, оказавшееся в распоряжении агентства.

На предстоящем чемпионате мира в Дании исполнять обязанности наставника сборной России по хоккею будет Илья Воробьёв.

Ранее сообщалось, что нападающий Илья Ковальчук не поможет сборной России на ЧМ в Дании.

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