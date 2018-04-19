В ФХР подтвердили, что Знарок будет консультантом сборной России до истечения своего контракта

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок будет исполнять обязанности консультанта команды до истечения срока действия своего контракта с Федерацией хоккея России (ФХР), рассчитанного до 31 мая 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ФХР, оказавшееся в распоряжении агентства. На предстоящем чемпионате мира в Дании исполнять обязанности наставника сборной России по хоккею будет Илья Воробьёв. Ранее сообщалось, что нападающий Илья Ковальчук не поможет сборной России на ЧМ в Дании.