Пресс-служба ФК «Зенит»: кто-то ещё спит, а у кого-то начинается урок биологии
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В официальном Twitter команды утром появилась фотография игрока с подписью: «Доброе утро, сине-бело-голубые! Кто-то ещё спит, а у кого-то (кто вчера забил в добавленное время) прямо сейчас начинается урок биологии».
Доброе утро, сине-бело-голубые! Кто-то еще спит, а у кого-то [кто вчера забил в добавленное время] прямо сейчас начинается урок биологии 😜 pic.twitter.com/1VXw97OqeJ— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 19 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что «Зенит» и ЦСКА гарантировали себе участие в еврокубках в сезоне-2018/19.