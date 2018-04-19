Пресс-служба ФК «Зенит»: кто-то ещё спит, а у кого-то начинается урок биологии

Пресс-служба санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» поделилась подробностями из жизни 17-летнего защитника Ильи Скроботова, который 18 апреля забил победный гол в матче с московским «Динамо» на 93-й минуте в рамках 23-го тура чемпионата России.

В официальном Twitter команды утром появилась фотография игрока с подписью: «Доброе утро, сине-бело-голубые! Кто-то ещё спит, а у кого-то (кто вчера забил в добавленное время) прямо сейчас начинается урок биологии».

Доброе утро, сине-бело-голубые! Кто-то еще спит, а у кого-то [кто вчера забил в добавленное время] прямо сейчас начинается урок биологии 😜 pic.twitter.com/1VXw97OqeJ — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 19 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и ЦСКА гарантировали себе участие в еврокубках в сезоне-2018/19.