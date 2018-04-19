«Кливленд» сравнял счёт в серии с «Индианой» в НБА, «Хьюстон» удвоил преимущество в противостоянии с «Миннесотой»

«Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Индиана Пэйсерс» во втором матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счётом 100:97.

Баскетболист хозяев Леброн Джеймс установил личный рекорд по количеству очков за одну четверть в плей-офф (21), а также стал самым результативным игроком встречи (46 очков).

Счёт в серии — 1:1.

В других матчах дня «Хьюстон Рокетс» удвоил преимущество в противостоянии с «Миннесота Тимбервулвз» (2:0), а команда «Юта Тандер» сравняла счёт в серии с «Оклахома-Сити Тандер» (1:1).

Ранее сообщалось, что американская компания намерена подать в суд на баскетболиста Леброна Джеймса.