«Кливленд» сравнял счёт в серии с «Индианой» в НБА, «Хьюстон» удвоил преимущество в противостоянии с «Миннесотой»

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«Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Индиана Пэйсерс» во втором матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счётом 100:97.
«Кливленд» сравнял счёт в серии с «Индианой» в НБА, «Хьюстон» удвоил преимущество в противостоянии с «Миннесотой»
  • Reuters

Баскетболист хозяев Леброн Джеймс установил личный рекорд по количеству очков за одну четверть в плей-офф (21), а также стал самым результативным игроком встречи (46 очков).

Счёт в серии — 1:1.

В других матчах дня «Хьюстон Рокетс» удвоил преимущество в противостоянии с «Миннесота Тимбервулвз» (2:0), а команда «Юта Тандер» сравняла счёт в серии с «Оклахома-Сити Тандер» (1:1).

Ранее сообщалось, что американская компания намерена подать в суд на баскетболиста Леброна Джеймса.

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