Хоккеист «Тампы» Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В четвёртом матче серии 1/8 финала плей-офф с «Нью-Джерси Дэвилз» он набрал три очка, оформив дубль и сделав результативную передачу.

Первой звездой стал форвард «Сан-Хосе Шаркс» Томас Гертл, чей гол в ворота «Анахайм Дакс» позволил его команде выйти в четвертьфинал плей-офф НХЛ.

Третьей звездой назван нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, который забросил одну шайбу и сделал один голевой пас в игре с «Филадельфия Флайерз».

Ранее сообщалось, что дубль Кучерова помог «Тампе» победить «Нью-Джерси» в плей-офф НХЛ.