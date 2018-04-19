Экс-игрок «Спартака»: не хотелось бы делать из Глушакова антигероя, в прошлом сезоне им все восхищались

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поддержал полузащитника команды Дениса Глушакова, не реализовавшего решающий удар в серии пенальти полуфинального матча Кубка России по футболу с «Тосно».

«Массимо Каррера неспроста оставил Глушакова на скамейке запасных, потому что, скорее всего, Денис находится не в лучшем своём состоянии. Бывают такие моменты, когда футболист попадает в психологическую яму. По нему было видно, что он неуверенно себя чувствует. В прошлом сезоне Денис реализовал бы момент, который возник в концовке дополнительного времени. Не хотелось бы делать из него антигероя. Это футбол. В прошлом сезоне им все восхищались. Вспомните, сколько мячей он забил на последних минутах, тем самым принося победу команде», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По словам Кечинова, он не считает поражение «Спартака» от «Тосно» в полуфинале Кубка России позором.

«Но титул был практически в руках. Большинство болельщиков рассчитывали, что «Спартак» в этом сезоне сможет завоевать Кубок России, но к сожалению, мы его не взяли», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Тосно» в серии пенальти и вылетел из Кубка России.