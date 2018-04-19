Роналду спас «Реал» от поражения в матче чемпионата Испании по футболу с «Атлетиком»

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В матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал» на своём поле сыграл вничью с «Атлетиком» — 1:1.

Гости открыли счёт в поединке на 14-й минуте благодаря точному удару нападающего Иньяки Уильямса, но не сумели удержать минимальное преимущество. Мяч форварда Криштиану Роналду на 87-й минуте позволил «Реалу» избежать сенсационного поражения.

Набрав 68 очков, подопечные Зинедина Зидана занимают третье место в турнирной таблице испанского чемпионата. От идущего вторым и имеющего матч в запасе «Атлетико» «Реал» отстаёт на три балла.

Ранее Роналду признался друзьям, что всё ещё испытывает чувства к российской модели Ирине Шейк.

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