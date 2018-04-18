Мяч Лукаку помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Борнмут» в матче чемпионата Англии по футболу
Забитыми мячами в составе победителей отметились защитник Крис Смоллинг и нападающий Ромелу Лукаку.
Этот успех позволил команде Жозе Моуринью набрать 74 очка и закрепиться на второй строчке турнирной таблицы английского чемпионата. Ближайшего преследователя в лице «Ливерпуля» футболисты МЮ опережают на четыре балла.
Ранее сообщалось, что бывшему игроку «Манчестер Юнайтед» грозит тюремное заключение за вождение в нетрезвом виде.