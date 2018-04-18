Ещенко: после вылета из Кубка России в раздевалке «Спартака» была апатия

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал об атмосфере в раздевалке красно-белых после того, как команда вылетела из розыгрыша Кубка России по футболу на стадии полуфинала, уступив «Тосно».

«В раздевалке после игры была апатия. Что ещё может твориться, когда команда не выходит в финал Кубка?» — цитирует защитника «Чемпионат».

По словам Ещенко, он не считает проклятием «Спартака» поединки с «Тосно» в рамках Кубка России.

«Не могу говорить про матч, который был четыре года назад. У «Тосно» сегодня, кроме момента с голом, и шансов не было», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Тосно» в серии пенальти и вылетел из Кубка России.