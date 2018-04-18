Ещенко: после вылета из Кубка России в раздевалке «Спартака» была апатия
«В раздевалке после игры была апатия. Что ещё может твориться, когда команда не выходит в финал Кубка?» — цитирует защитника «Чемпионат».
По словам Ещенко, он не считает проклятием «Спартака» поединки с «Тосно» в рамках Кубка России.
«Не могу говорить про матч, который был четыре года назад. У «Тосно» сегодня, кроме момента с голом, и шансов не было», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Тосно» в серии пенальти и вылетел из Кубка России.