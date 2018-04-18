Глушаков: не признавать своих ошибок может только дурак

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Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, не реализовавший решающий удар в серии пенальти полуфинального матча Кубка России по футболу с «Тосно», обратился к болельщикам красно-белых.

«Подвёл. Извиняюсь. Не признавать своих ошибок может только дурак. Я люблю «Спартак» и сделаю всё, чтобы искупить вину перед болельщиками за сегодняшний промах и нереализованные моменты», — написал полузащитник на своей странице в социальной сети Instagram.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Тосно» в серии пенальти и вылетел из Кубка России.

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