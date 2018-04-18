ЦСКА в овертайме обыграл «Ак Барс» и сократил отставание в финальной серии плей-офф КХЛ
Основное время встречи завершилось вничью, а победу армейцам принёс точный бросок нападающего Кирилла Петрова на 13-й минуте овертайма.
Этот успех позволил подопечным Игоря Никитина сократить отставание в серии до четырёх побед одной из команд — 1:2. Четвёртый поединок состоится в пятницу, 20 апреля, в Москве.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной России по хоккею Павел Дацюк подписал новый контракт со СКА.