ЦСКА в овертайме обыграл «Ак Барс» и сократил отставание в финальной серии плей-офф КХЛ

В третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА на своей площадке обыграл казанский «Ак Барс» со счётом 3:2.

Основное время встречи завершилось вничью, а победу армейцам принёс точный бросок нападающего Кирилла Петрова на 13-й минуте овертайма.

Этот успех позволил подопечным Игоря Никитина сократить отставание в серии до четырёх побед одной из команд — 1:2. Четвёртый поединок состоится в пятницу, 20 апреля, в Москве.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной России по хоккею Павел Дацюк подписал новый контракт со СКА.