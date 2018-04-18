Каррера ушёл от ответа на вопрос о будущем Пашалича и Петковича в «Спартаке»

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После вылета команды из розыгрыша Кубка России по футболу главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ушёл от ответа на вопрос о будущем сербского защитника Марко Петковича и хорватского полузащитника Марио Пашалича в стане красно-белых.

«Останутся ли в команде Пашалич и Петкович? Сейчас не лучшее время для обсуждения этой темы», — приводит слова итальянского специалиста корреспондент RT.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Тосно» в серии пенальти и вылетел из Кубка России.

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