Американская гимнастка Уибер подала в суд на Олимпийский комитет США по делу о домогательствах

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Джордин Уибер подала в суд на Государственный университет Мичигана, Федерацию гимнастики США и Олимпийский комитет США.

Уибер подала иск на университет и бывшее руководство федерации за сокрытие поведения врача Ларри Нассара от правоохранительных органов. Доктор был приговорён к пожизненному сроку по делу о сексуальных домогательствах.

«Мои родители доверяли Федерации гимнастики США и Ларри Нассару заботу обо мне. Мы были преданы им. И сейчас отсутствие ответственности со стороны федерации и Университета Мичигана заставили меня и многих других девушек оставаться с чувством стыда, замешательства и разочарования», — приводит слова Уибер Сhicago Tribune.

Ранее был арестован декан Университета штата Мичиган Уильям Стрампел, который был наставником бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, осуждённого за сексуальные домогательства.