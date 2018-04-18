Американская гимнастка Уибер подала в суд на Олимпийский комитет США по делу о домогательствах

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Джордин Уибер подала в суд на Государственный университет Мичигана, Федерацию гимнастики США и Олимпийский комитет США.

Уибер подала иск на университет и бывшее руководство федерации за сокрытие поведения врача Ларри Нассара от правоохранительных органов. Доктор был приговорён к пожизненному сроку по делу о сексуальных домогательствах.

«Мои родители доверяли Федерации гимнастики США и Ларри Нассару заботу обо мне. Мы были преданы им. И сейчас отсутствие ответственности со стороны федерации и Университета Мичигана заставили меня и многих других девушек оставаться с чувством стыда, замешательства и разочарования», — приводит слова Уибер Сhicago Tribune.

Ранее был арестован декан Университета штата Мичиган Уильям Стрампел, который был наставником бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, осуждённого за сексуальные домогательства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Летние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных