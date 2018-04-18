Неймар назвал приблизительную дату восстановления после травмы

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Форвард сборной Бразилии и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар назвал ориентировочную дату полного восстановления после травмы.

«У меня нет точного прогноза, всё зависит от прогресса, от последующих тестов, которые я буду проходить, но приблизительная дата восстановления — 17 мая», — приводит слова Неймара globoesporte.com.

Если верить прогнозу, то Неймар вернётся в строй ровно за месяц до первого матча сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу в России. 17 июня бразильцы сыграют против Швейцарии.

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар, восстанавливающийся после травмы, вернётся в расположение команды в конце апреля.

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