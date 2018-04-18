Погребняк рассказал, на что готов «Тосно» ради выхода в финал Кубка России по футболу

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк поделился ожиданиями от полуфинальной встречи Кубка России по футболу с московским «Спартаком».

«Другой турнир, другие задачи, надо пользоваться шансом и стараться сделать ещё один шаг к финалу. На этой стадии возможно всё, и такой шанс выпадает редко, что можно подумать и о победе в Кубке», — цитирует Погребняка официальный сайт «Тосно».

Он также рассказал, на что готов клуб из Ленинградской области ради выхода в финал КР.

«Спартак» — одна из сильнейших команд с отличным подбором игроков, но мы готовы играть хоть 90, хоть 120 минут. Если в чемпионате нас где-то ничьи и не устраивали, то здесь это вполне возможно, мы готовы провести на поле и три часа, но выйти в финал», — отметил Погребняк

Ранее Российский футбольный союз (РФС) изменил время начала полуфинального матча Кубка России между «Спартаком» и «Тосно».