Футболист «Баварии» пропустит остаток сезона из-за травмы, полученной на тренировке

Чилийский полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль пропустит остаток сезона из-за травмы, полученной на тренировочном занятии команды.

Как сообщает пресс-служба «Баварии», 30-летний чилиец повредил мениск правого колена. Для лечения травмы Видалю потребовалась операция.

Точный срок восстановления не называется, но отмечается, что полузащитник в нынешнем сезоне не сможет помочь своей команде.

«Бавария» досрочно завоевала чемпионство в Бундеслиге, но команде предстоит борьба в Лиге чемпионов. Мюнхенцы в полуфинале сыграют против мадридского «Реала».

Ранее сообщалось, что Видаль не смог завершить тренировку из-за повреждения колена.