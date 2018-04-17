Кремлёв предположил, что промоутеры Усика придумали историю с его отказом боксировать в финале WBSS в России

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Президент Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал предположение относительно источника появления информации о возможном отказе украинца Александра Усика проводить финальный бой Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе с Муратом Гассиевым на территории России.

«Думаю, Усик тут не при чём. Возможно, его промоутеры — братья Виталий и Владимир Кличко — придумывают различного рода истории. Александра любят в России. Он сам никогда негативно не отзывался о стране. Он нормальный парень. Причём живёт он в Крыму, в городе Симферополь, его жена из Красноярска. Не знаю, какие у него могут быть мотивы», — рассказал Кремлёв RT.

Ранее Кремлёв высказал мнение, что Усику придётся провести поединок в России, если так решит руководство WBSS.

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