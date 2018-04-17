Адвокат рассказал, грозит ли Макгрегору тюремное заключение за нападение на автобус с бойцами UFC

Адвокат Ровшан Шарифов рассказал о юридических нюансах судебного дела в отношении ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, напавшего на автобус с участниками турнира UFC 223, среди которых был россиянин Хабиб Нурмагомедов.

«На бумаге, чисто теоретически — да, тюрьма ему грозит, но, я думаю, здесь можно уверенно говорить, что до такого не дойдёт. Даже если прокурор занимает жёсткую позицию и доказывается вина, это не тот случай, по которому сажают в тюрьму. Важно, что это первый его арест. Обычно шансы попасть в тюрьму возрастают, когда человека уже несколько раз арестовывали», — приводит слова Шарифова «Матч ТВ».

Он отметил, что Хабиб Нурмагомедов поступил верно, что не вышел из автобуса к Макгрегору.

«В случае с Конором на него же не заявлял кто-то из пострадавших, просто людям был нанесён урон. Его судят не пострадавшие, а люди штата Нью-Йорк, представленные прокурором. Если бы Хабиб вышел, никто не знает, как для кого закончилась бы ситуация», — добавил юрист.

Ранее сообщалось, что интересы Макгрегора в суде отстаивает адвокат Григория Родченкова.