Пропустивший три года из-за травмы футболист «Зенита» Файзулин возобновил тренировки
Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».
Когда не надо лишних слов... pic.twitter.com/4Mbn4MOSJk— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 17 апреля 2018 г.
Файзулин пропустил из-за травмы колена почти три года. Последний раз он выходил на поле в матче Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) 20 сентября 2015 года.
Ранее полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Виктор Файзулин ответил на вопрос, когда он будет готов вернуться на поле.