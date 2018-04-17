Пропустивший три года из-за травмы футболист «Зенита» Файзулин возобновил тренировки

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Виктор Файзулин возобновил тренировки.

Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».

Файзулин пропустил из-за травмы колена почти три года. Последний раз он выходил на поле в матче Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) 20 сентября 2015 года.

Ранее полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Виктор Файзулин ответил на вопрос, когда он будет готов вернуться на поле.