Россиянка Гунина сохранила лидерство на ЧЕ по шахматам после восьмого тура

Россиянка Валентина Гунина продолжает единолично лидировать на чемпионате Европы по шахматам в Словакии после восьми туров.

16 апреля она одержала победу над представительницей Грузии Наной Дзагнидзе, играя чёрными фигурами. Партия завершилась после 51-го хода.

Гунина занимает первое место в турнирной таблице с семью очками. Она на 0,5 балла опережает Анну Ушенину с Украины, Кляудю Кулен из Польши и Антоанету Стефанову (ФИДЕ).

Турнир завершится 18 апреля.

Ранее сообщалось, что Каруана обыграл Витюгова и стал победителем шахматного супертурнира в Германии.