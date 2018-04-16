Россиянка Гунина сохранила лидерство на ЧЕ по шахматам после восьмого тура
16 апреля она одержала победу над представительницей Грузии Наной Дзагнидзе, играя чёрными фигурами. Партия завершилась после 51-го хода.
Гунина занимает первое место в турнирной таблице с семью очками. Она на 0,5 балла опережает Анну Ушенину с Украины, Кляудю Кулен из Польши и Антоанету Стефанову (ФИДЕ).
Турнир завершится 18 апреля.
Ранее сообщалось, что Каруана обыграл Витюгова и стал победителем шахматного супертурнира в Германии.