Полиция подозревает 12 человек в коррупции и нарушении антидопинговых правил в IBU
Об этом сообщает NRK.
Отмечается, что среди обвиняемых есть россияне. По делу о коррупции допрошены только двое из 12.
В австрийской полиции подозревают, что кто-то в IBU получил деньги за то, чтобы скрыть положительные результаты допинг-тестов.
Исследование всех собранных доказательств займёт несколько месяцев.
Ранее чешская биатлонистка Коукалова поделилась мнением об отказе некоторых известных спортсменов подписать антидопинговую петицию в адрес IBU.