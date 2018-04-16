Полиция подозревает 12 человек в коррупции и нарушении антидопинговых правил в IBU

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Австрийская полиция подозревает в допинг-мошенничестве и коррупции в Международном союзе биатлонистов (IBU) в общей сложности 12 человек.

Об этом сообщает NRK.

Отмечается, что среди обвиняемых есть россияне. По делу о коррупции допрошены только двое из 12.

В австрийской полиции подозревают, что кто-то в IBU получил деньги за то, чтобы скрыть положительные результаты допинг-тестов.

Исследование всех собранных доказательств займёт несколько месяцев.

Ранее чешская биатлонистка Коукалова поделилась мнением об отказе некоторых известных спортсменов подписать антидопинговую петицию в адрес IBU.

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