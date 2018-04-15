Медведев с победы начал теннисный турнир в Монте-Карло

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Россиянин Даниил Медведев обыграл венгра Мартина Фучовича в матче первого круга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.

Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 46 минут.

В следующем круге Медведев встретится с победителем пары Кей Нисикори (Япония) — Томаш Бердых (Чехия).

Ранее россиянин Алексей Ватутин потерпел поражение в четвертьфинале теннисного турнира в Марракеше.

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