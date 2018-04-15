Гончаренко рассказал о будущем Игнашевича и братьев Березуцких в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию, что нынешний сезон может стать последним в профессиональной карьере для защитников команды Сергея Игнашевича, а также Василия и Алексея Березуцких.

«Вероятность того, что они завершат карьеру, такая же, как если они захотят продлить контракт», — цитирует специалиста ТАСС.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что Игнашевичу и братьям Березуцким можно ставить памятник при жизни.