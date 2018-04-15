«Ювентус» разгромил «Сампдорию» в матче чемпионата Италии по футболу

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В матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» на своём поле разгромил «Сампдорию» со счётом 3:0.

Забитыми мячами в составе победителей отметились нападающий Марио Манджукич, защитник Бенджамин Хёведес и полузащитник Сами Хедира.

Этот успех позволил подопечным Массимилиано Аллегри набрать 84 очка и закрепиться на первой строчке турнирной таблицы итальянского чемпионата. Ближайшего преследователя в лице «Наполи» «Ювентус» опережает на шесть баллов.

Ранее сообщалось, что «Милан» сыграл вничью с «Наполи» в матче чемпионата Италии по футболу.

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