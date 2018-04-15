«Милан» и «Наполи» сыграли вничью в матче Серии А

«Милан» и «Наполи» сыграли вничью в матче 32-го тура итальянской Серии А.

Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Наполи» набрал 78 очков и на три балла отстаёт от лидирующего «Ювентуса». Туринский клуб также имеет матч в запасе. «Милан» с 53 очками находится на шестом месте.

Ранее миланский «Интер» и «Аталанта» сыграли вничью в матче 32-го тура итальянской Серии А.