Гончаренко: мы бы приветствовали, если бы Смолов сыграл с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал информацию, что нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов пропустит матч 27-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с армейцами из-за перебора жёлтых карточек.

«Зная Фёдора, лучше бы он играл. И мы бы это приветствовали», — цитирует специалиста ТАСС.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Виталий Мутко призвал спокойно разобрать ситуацию с дисквалификацией Смолова.