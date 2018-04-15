ПСВ 24-й раз в истории стал чемпионом Нидерландов по футболу

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В матче 31-го тура чемпионата Нидерландов по футболу ПСВ на своём поле разгромил «Аякс» со счётом 3:0.
ПСВ 24-й раз в истории стал чемпионом Нидерландов по футболу
  • globallookpress.com
  • © imago sportfotodienst

Забитыми мячами в составе победителей отметились Гастон Перейро, Люк де Йонг и Стивен Бергвейн.

Этот успех позволил подопечным Филиппа Коку за три тура до окончания сезона оторваться от «Аякса» на десять очков и досрочно завоевать титул чемпиона Нидерландов.

Национальный чемпионат коллектив из Эйндховена выиграл 24-й раз в своей истории и впервые с сезона-2015/16.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по футболу.

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