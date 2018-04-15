Россиянка Павлова стала чемпионкой Европы в прыжках на батуте

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Россиянка Яна Павлова завоевала золотую медаль в прыжках на батуте на чемпионате Европы в азербайджанском Баку.
Россиянка Павлова стала чемпионкой Европы в прыжках на батуте
  • РИА Новости

Павлова набрала 56,285 балла. Второе место заняла белоруска Анна Гончарова (54,955), третье — британка Кэтрин Дрисколь (54,840). Россиянка Ирина Кундиус стала пятой (54,590).

В соревнованиях мужчин победу одержал португалец Диего Ганчиньо (60,130). Вторым стал белорус Никита Ильиных (59,365), третьим — француз Алан Моранте (59,315). Россиянин Дмитрий Ушаков занял седьмое место (37,720), Михаил Мельник — восьмое (24,500).

Ранее сборная России завоевала две золотые медали во второй день чемпионата Европы по прыжкам на батуте, который проходит в Баку.

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