Футболист ЦСКА Бистрович рассказал, почему не удалось пройти «Арсенал» в Лиге Европы

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал, что в матче 1/4 финала Лиги Европы армейцы могли обыграть «Арсенал», как это сделала «Рома» во встрече Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Однозначно такое ощущение было, особенно после того, как Кирилл Набабкин забил второй гол. Мы продолжали давить и имели несколько неплохих шансов на ещё один гол. А «Арсенал» заменил Уилшира на защитника, прижался к своим воротам и пытался поймать нас на контратаке», — цитирует Бистровича Sport24.

Он также объяснил, почему ЦСКА не удалось совершить камбэк.

«Не хватило немного удачи, чтобы забить третий мяч. А затем забил соперник, и нам нужно было уже два. Могу сказать, что каждый в команде отдал все силы на поле, мы выложились на максимум», — отметил Бистрович.

Ранее полузащитник ЦСКА Александр Головин подвёл итоги выступления команды в еврокубковом сезоне-2017/18 после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом», закончившегося ничьей со счётом 2:2.