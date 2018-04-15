Главный тренер ЦСКА Гончаренко: у нас много проблем из-за небольшой обоймы игроков

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что армейский клуб испытывает серьёзные кадровые проблемы.

В матче Лиги Европы с «Арсеналом» травму получил Алан Дзагоев. Гончаренко ранее заявлял, что он успеет восстановиться к игре с «Уфой», однако этого не произошло.

«Мы сейчас в очень сложном графике, ещё матч 18-го числа. У нас много проблем, потому что играем небольшой обоймой. Нам приходится тяжело. Одного возвращаем в строй, другой выбывает. Посмотрим, может быть, к следующей игре Дзагоев будет готов», — приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

Ранее московский ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Уфой» в матче 26-го тура РФПЛ.