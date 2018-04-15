Главный тренер «Уфы» Семак: ничья с ЦСКА оставила неприятный осадок

Короткая ссылка
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Ничейный результат оставил неприятный осадок. В первом тайме перестраховывались. Второй тайм понравился, но результат… Хотелось бы большего. Должны были решать судьбу матча, были близки к этому», — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».

Ранее московский ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Уфой» в матче 26-го тура РФПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных