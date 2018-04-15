Главный тренер «Уфы» Семак: ничья с ЦСКА оставила неприятный осадок
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
«Ничейный результат оставил неприятный осадок. В первом тайме перестраховывались. Второй тайм понравился, но результат… Хотелось бы большего. Должны были решать судьбу матча, были близки к этому», — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».
Ранее московский ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Уфой» в матче 26-го тура РФПЛ.
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