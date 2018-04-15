Газзаев: уровень судейства не соответствует уровню чемпионата России

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Заместитель председателя Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев прокомментировал в беседе с RT решение судьи Артёма Чистякова показать жёлтую карточку за симуляцию форварду «Краснодара» Фёдору Смолову в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с тульским «Арсеналом».

«Это грубейшая ошибка арбитра. Смолов не заслуживал наказания. Придумать нарушение в том эпизоде просто невозможно», — заявил Газзаев.

Он добавил, что Российскому футбольному союзу (РФС) нужно применять меры относительно судейского корпуса.

«Каким-то образом РФС необходимо исправлять эту ситуацию. Главная причина подобных случаев в том, что уровень судейства не соответствует уровню чемпионата России. После каждого тура появляется ряд вопросов к арбитрам», — сказал Газзаев.

Ранее бывший судья Владимир Левитин назвал безобразием решение судьи Чистякова наказать жёлтой карточкой Смолова.

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