Газзаев: уровень судейства не соответствует уровню чемпионата России
«Это грубейшая ошибка арбитра. Смолов не заслуживал наказания. Придумать нарушение в том эпизоде просто невозможно», — заявил Газзаев.
Он добавил, что Российскому футбольному союзу (РФС) нужно применять меры относительно судейского корпуса.
«Каким-то образом РФС необходимо исправлять эту ситуацию. Главная причина подобных случаев в том, что уровень судейства не соответствует уровню чемпионата России. После каждого тура появляется ряд вопросов к арбитрам», — сказал Газзаев.
Ранее бывший судья Владимир Левитин назвал безобразием решение судьи Чистякова наказать жёлтой карточкой Смолова.