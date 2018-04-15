«Арсенал» в гостях уступил «Ньюкаслу» в матче 34-го тура АПЛ

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Лондонский «Арсенал» уступил в гостях «Ньюкасл Юнайтед» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

«Арсенал» открыл счёт благодаря точному удару Александра Ляказетта (14-я минута).

Победу «Ньюкаслу» принесли голы Айосе Переса (29-я минута) и Мэтта Ритчи (68-я минута). 

«Арсенал» (54 очка) располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» (41 очко) находится на десятой строчке.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что для его команды важнее завоевать титул в АПЛ, чем победить в Лиге чемпионов.

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