«Арсенал» в гостях уступил «Ньюкаслу» в матче 34-го тура АПЛ

Лондонский «Арсенал» уступил в гостях «Ньюкасл Юнайтед» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

«Арсенал» открыл счёт благодаря точному удару Александра Ляказетта (14-я минута).

Победу «Ньюкаслу» принесли голы Айосе Переса (29-я минута) и Мэтта Ритчи (68-я минута).

«Арсенал» (54 очка) располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» (41 очко) находится на десятой строчке.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что для его команды важнее завоевать титул в АПЛ, чем победить в Лиге чемпионов.