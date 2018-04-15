Каррера объяснил, почему Адриано не играл в матче с «Уралом»

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Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера объяснил, почему нападающий Луис Адриано не принял участия в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с екатеринбургским «Уралом», несмотря на то что был включён в заявку на игру.

«Ничего серьёзного. Он не был готов на 100%. Я не хотел им рисковать. Поберёг его не потому, что «Локомотив» уже не догнать. В среду важный матч. Чемпионат тоже важен, но я должен быть уверен, что он не травмируется», — приводит слова Карреры Sport24.

Ранее Каррера заявил, что «Спартак» продолжает борьбу за чемпионство в РФПЛ.

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