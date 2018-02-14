Третьяк рассказал, что в раздевалке сборной России после матча со Словакией состоялся «очень хороший разговор»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал поражение национальной команды от сборной Словакии в матче первого тура группового этапа хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Я хочу сказать, что это Олимпиада. Здесь слабых соперников нет, я это ещё узнал в 1980 году, когда мы к американцам отнеслись не с полным уважением. Так и здесь. Команда начала очень здорово. Потом счёт стал 2:1 — думали, ну, случайно. Потом 2:2 — думали, добьём. К сожалению, не получилось» — приводит слова Третьяка РИА Новости.

Он отметил, что впоследствии команда начала волноваться.

«В раздевалке очень хороший разговор был, все всё понимают. Готовимся к следующей игре. Это Олимпиада. Давайте пожелаем ребятам удачи. У нашей команды есть силы и есть желание, но надо понять, что это Олимпиада. И, конечно, надо в большинстве забивать», — добавил глава ФХР.

Ранее Кирилл Капризов заявил, что никакой расслабленности в матче со Словакией у сборной России не было.