Глава IIHF считает, что поражение от Словакии послужит уроком для хоккеистов сборной России
- Reuters
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«Это урок для российской команды. Здесь не будет простых игр. Очень важна дисциплина (имею в виду большое количество удалений)», — приводит слова Фазеля ТАСС.
Он отметил, что турнирная система, используемая на Олимпиаде, позволяет исправить ошибки по ходу соревнований.
«Это не трагедия и не конец, у россиян хорошая команда, она усвоит этот урок. Словенцы обыграли команду США, поэтому для меня сегодня много сюрпризов. Россиянам стоит задуматься об игре в неравных составах», — добавил глава федерации.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею проиграла Словакии в первом матче на ОИ-2018.