Глава IIHF считает, что поражение от Словакии послужит уроком для хоккеистов сборной России

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказал мнение, что поражение от команды Словакии на старте Олимпийских игр в Пхёнчхане послужит уроком для игроков сборной России.
Глава IIHF считает, что поражение от Словакии послужит уроком для хоккеистов сборной России
  • Reuters
  • © Kim Kyung-Hoon

«Это урок для российской команды. Здесь не будет простых игр. Очень важна дисциплина (имею в виду большое количество удалений)», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Он отметил, что турнирная система, используемая на Олимпиаде, позволяет исправить ошибки по ходу соревнований.

«Это не трагедия и не конец, у россиян хорошая команда, она усвоит этот урок. Словенцы обыграли команду США, поэтому для меня сегодня много сюрпризов. Россиянам стоит задуматься об игре в неравных составах», — добавил глава федерации.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею проиграла Словакии в первом матче на ОИ-2018.

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