Глава IIHF считает, что поражение от Словакии послужит уроком для хоккеистов сборной России

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказал мнение, что поражение от команды Словакии на старте Олимпийских игр в Пхёнчхане послужит уроком для игроков сборной России.

«Это урок для российской команды. Здесь не будет простых игр. Очень важна дисциплина (имею в виду большое количество удалений)», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Он отметил, что турнирная система, используемая на Олимпиаде, позволяет исправить ошибки по ходу соревнований.

«Это не трагедия и не конец, у россиян хорошая команда, она усвоит этот урок. Словенцы обыграли команду США, поэтому для меня сегодня много сюрпризов. Россиянам стоит задуматься об игре в неравных составах», — добавил глава федерации.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею проиграла Словакии в первом матче на ОИ-2018.