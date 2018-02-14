СМИ: Неймар перейдёт в мадридский «Реал» летом 2019 года

Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар перейдёт в мадридский «Реал» летом 2019 года.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Бразильский футболист недоволен уровнем чемпионата Франции и хочет вернуться в Испанию. Издание также сообщает, что переход в «Реал» станет выгодным для Неймара в плане бизнеса.

Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» — принципиального соперника мадридского «Реала».

Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой выступил против перехода Неймара в «Реал».