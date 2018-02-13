Премьер-министр Испании выступил против перехода Неймара в «Реал»
«Что касается Неймара, то мне не хотелось бы видеть его в белой футболке «Реала», — приводит слова Рахоя AS.
Он отметил, что продолжает верить в Гарета Бэйла, Карима Бензема и Криштиану Роналду, и призвал оценивать будущие перспективы.
Неймар до перехода в ПСЖ выступал за каталонскую «Барселону». Переход бразильца в августе 2017 года обошёлся парижанам в €222 млн, что сделало его самым дорогим игроком в истории футбола.
Ранее российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов встретился с нападающим мадридцев Криштиану Роналду и подарил ему папаху.