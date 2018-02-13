Премьер-министр Испании выступил против перехода Неймара в «Реал»

Премьер-министр Испании Мариано Рахой прокомментировал слухи о возможном переходе футболиста Неймара в мадридский «Реал» из французского ПСЖ.

«Что касается Неймара, то мне не хотелось бы видеть его в белой футболке «Реала», — приводит слова Рахоя AS.

Он отметил, что продолжает верить в Гарета Бэйла, Карима Бензема и Криштиану Роналду, и призвал оценивать будущие перспективы.

Неймар до перехода в ПСЖ выступал за каталонскую «Барселону». Переход бразильца в августе 2017 года обошёлся парижанам в €222 млн, что сделало его самым дорогим игроком в истории футбола.

Ранее российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов встретился с нападающим мадридцев Криштиану Роналду и подарил ему папаху.