Нурмагомедов встретился с Роналду и подарил ему папаху

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, который посетил матч Примеры между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад», встретился с нападающим Криштиану Роналду и обменялся с ним подарками.

Роналду подарил Нурмагомедову мяч и игровую форму, а россиянин португальцу — папаху.

«Обменялись подарками. Ну вы поняли, кто кому что подарил», - сообщил Нурмагомедов в Instagram.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» забил пять мячей в ворота «Реал Сосьедада» в матче испанской Примеры.