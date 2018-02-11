Мадридский «Реал» забил пять мячей в ворота «Реал Сосьедада» в матче испанской Примеры

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Мадридский «Реал» дома одержал крупную победу над «Реал Сосьедадом» в матче 23-го тура испанской Примеры.

Встреча завершилась со счётом 5:2.

Победу «Реалу» принесли хет-трик Криштиану Роналду (27-я, 37-я и 80-я минуты) и голы Лукаса Васкеса (1-я) и Тони Крооса (34-я).

У «Реал Сосьедада» мячи забили Баутиста Оргильес (74-я) и Асьер Ильяраменди (83-я).

Мадридский «Реал» набрал 42 очка и поднялся на третье место испанской Примеры. «Реал Сосьедад» с 26 баллами занимает 14-е место.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв может сменить Зинедина Зидана на посту наставника мадридского «Реала».

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