Лёв может стать главным тренером «Реала» в случае ухода Зидана
- Йоахим Лё
- globallookpress.com
- © Huebner/Herkert
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Отмечается, что президент королевского клуба Флорентино Перес впечатлён методами работы немца и готов пригласить его в случае увольнения Зидана.
На этот пост также претендуют Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»), Юрген Клопп («Ливерпуль») и Маурицио Сарри («Наполи»).
Ранее тренер юношеской команды «Реала» заявил, что игроки «Краснодара» могут в будущем попасть в мадридский клуб.