Лёв может стать главным тренером «Реала» в случае ухода Зидана

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Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв может сменить Зинедина Зидана на посту наставника мадридского «Реала».
Лёв может стать главным тренером «Реала» в случае ухода Зидана
  • Йоахим Лё
  • globallookpress.com
  • © Huebner/Herkert

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что президент королевского клуба Флорентино Перес впечатлён методами работы немца и готов пригласить его в случае увольнения Зидана.

На этот пост также претендуют Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»), Юрген Клопп («Ливерпуль») и Маурицио Сарри («Наполи»).

Ранее тренер юношеской команды «Реала» заявил, что игроки «Краснодара» могут в будущем попасть в мадридский клуб.

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