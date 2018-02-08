Лёв может стать главным тренером «Реала» в случае ухода Зидана

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв может сменить Зинедина Зидана на посту наставника мадридского «Реала».

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что президент королевского клуба Флорентино Перес впечатлён методами работы немца и готов пригласить его в случае увольнения Зидана.

На этот пост также претендуют Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»), Юрген Клопп («Ливерпуль») и Маурицио Сарри («Наполи»).

Ранее тренер юношеской команды «Реала» заявил, что игроки «Краснодара» могут в будущем попасть в мадридский клуб.