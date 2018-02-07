Тренер юношеской команды «Реала» заявил, что игроки «Краснодара» могут в будущем попасть в мадридский клуб

Главный тренер «Реала» Гути оценил игру футболистов «Краснодара» по итогам стыкового матча между командами в Юношеской лиге УЕФА.

«Не очень хорошо знаком с игроками соперника. Я считаю, что это достойные футболисты, играют хорошо. Если будут точки соприкосновения, то в дальнейшем кто-нибудь из игроков сможет сыграть в «Реале», — приводит слова Гути «Спорт-Экспресс».

Испанец отметил, что в начале встречи у подопечных мало что получилась из-за атмосферы на стадионе. По словам Гути, футболисты чувствовали давление и смогли успокоиться только после разговора с ним в перерыве.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» уступил «Реалу» по пенальти в матче Юношеской лиги УЕФА.