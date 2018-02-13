Жуков: три бронзы за день — это серьёзный результат

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал выступления российских спортсменов, завоевавших три бронзовые медали в один день на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Три бронзы за день — это серьёзный результат. Мало кто ожидал, что в лыжных гонках в отсутствие наших лидеров молодёжь сможет завоевать медали, но она это сделала — Юлия Белорукова и Александр Большунов, который выступает на Играх после болезни. Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий вообще добыли первую в российской истории медаль в кёрлинге. Прекрасный результат», — приводит слова Жукова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия сохранила 11-е место в общекомандном медальном зачёте по итогам пятого дня ОИ-2018.