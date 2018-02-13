Депутат Свищёв допускает, что Родченков мог стать женщиной

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказал своё мнение о новом образе информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Депутат Свищёв допускает, что Родченков мог стать женщиной
  • © CBS

«Фильм с Родченковым не видел, никаких фильмов с ним смотреть не буду. Его новый образ тоже не видел. Мне сказали, что он стал похож на женщину — изменил не только внешность, но и пол. Потому что после того, что он творит, придумывает, только смена пола может спасти его от негодующих спортсменов, попавших под пресс», — цитирует Свищёва «Чемпионат». 

Депутат также не был удивлён словами Родченкова в телепрограмме «60 минут».

«Я не удивляюсь тому, что он сейчас говорит. Я общался со многими чиновниками, они шёпотом говорят: «Мы понимаем, что это политика, направленная против страны». Родченков — кукла, дурачок, который попался им, открывает рот, когда им нужно», — заключил Свищёв.

Ранее Родченков в интервью американскому каналу объяснил изменение внешности.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Допинг
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru