Депутат Свищёв допускает, что Родченков мог стать женщиной

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказал своё мнение о новом образе информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Фильм с Родченковым не видел, никаких фильмов с ним смотреть не буду. Его новый образ тоже не видел. Мне сказали, что он стал похож на женщину — изменил не только внешность, но и пол. Потому что после того, что он творит, придумывает, только смена пола может спасти его от негодующих спортсменов, попавших под пресс», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

Депутат также не был удивлён словами Родченкова в телепрограмме «60 минут».

«Я не удивляюсь тому, что он сейчас говорит. Я общался со многими чиновниками, они шёпотом говорят: «Мы понимаем, что это политика, направленная против страны». Родченков — кукла, дурачок, который попался им, открывает рот, когда им нужно», — заключил Свищёв.

Ранее Родченков в интервью американскому каналу объяснил изменение внешности.