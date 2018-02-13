Стали известны подробности первого допингового скандала на Олимпийских играх в Пхёнчхане

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Японский шорт-трекист Кеи Саито отстранён от выступлений на Олимпийских играх в Пхёнчхане из-за обнаруженного в его организме ацетазоламида.

Как стало известно RT, спортсмен утверждает, что не принимал запрещённый препарат и настаивает на своей невиновности.

Саито намерен провести расследование, чтобы доказать, что не нарушал антидопинговые правила. Однако так как это потребует много времени, он согласился отказаться от участия в Олимпиаде.

Спортсмен сдал положительную допинг-пробу 4 февраля, когда прибыл в Южную Корею для участия в Олимпиаде. Он был запасным японской команды по шорт-треку, участвующей в эстафете на 5000 метров.

Уведомление о положительном допинг-тесте Саито получил 7 февраля, после чего потребовал вскрытия пробы «Б», которая тоже дала положительный результат.

Ранее стало известно, что на Олимпиаде в Пхёнчхане зафиксирован первый допинговый случай.

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