Стали известны подробности первого допингового скандала на Олимпийских играх в Пхёнчхане
Как стало известно RT, спортсмен утверждает, что не принимал запрещённый препарат и настаивает на своей невиновности.
Саито намерен провести расследование, чтобы доказать, что не нарушал антидопинговые правила. Однако так как это потребует много времени, он согласился отказаться от участия в Олимпиаде.
Спортсмен сдал положительную допинг-пробу 4 февраля, когда прибыл в Южную Корею для участия в Олимпиаде. Он был запасным японской команды по шорт-треку, участвующей в эстафете на 5000 метров.
Уведомление о положительном допинг-тесте Саито получил 7 февраля, после чего потребовал вскрытия пробы «Б», которая тоже дала положительный результат.
Ранее стало известно, что на Олимпиаде в Пхёнчхане зафиксирован первый допинговый случай.